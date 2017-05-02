Владимир Ток — один из самых читаемых и востребованных поэтов современности. Его стихи, попадая в интернет, моментально разлетаются по глобальной сети тысячами копий, разбираются на цитаты, превращаются в песни и заучиваются наизусть, оставаясь навсегда в блокнотах, ежедневниках, на книжных полках, а самое главное, надежно закрепляясь в сердцах многочисленных читателей и слушателей современной поэзии.

На сегодняшний день за плечами поэта уже сотни поэтических выступлений в странах СНГ и Европы. Пройдя путь от полупустых кафе до забитых под завязку концертных площадок, автор, благодаря своей искренности и упорному труду, научился не оставлять равнодушным никого, кто хоть раз услышал или увидел его живьем.

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