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Владимир Ток

Владимир Ток

Владимир Ток — один из самых читаемых и востребованных поэтов современности. Его стихи, попадая в интернет, моментально разлетаются по глобальной сети тысячами копий, разбираются на цитаты, превращаются в песни и заучиваются наизусть, оставаясь навсегда в блокнотах, ежедневниках, на книжных полках, а самое главное, надежно закрепляясь в сердцах многочисленных читателей и слушателей современной поэзии.

На сегодняшний день за плечами поэта уже сотни поэтических выступлений в странах СНГ и Европы. Пройдя путь от полупустых кафе до забитых под завязку концертных площадок, автор, благодаря своей искренности и упорному труду, научился не оставлять равнодушным никого, кто хоть раз услышал или увидел его живьем.

Билеты 300 Р.

Где и когда?
Хвощ, арт-рум
Тула, пр. Ленина, 52-б
19 мая 2017, пятница
19:00
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