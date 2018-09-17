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Виниловая эпоха. П.Мориа и Дж.Ласт

Виниловая эпоха. П.Мориа и Дж.Ласт

27 сентября в Тульской филармонии пройдет концерт, посвященный эпохе винила. В программе: музыка из репертуара легендарных оркестров П. Мориа и Дж. Ласта. Исполнит музыкальные произведения губернаторский духовой оркестр и струнная группа Тульского филармонического симфонического оркестра

Дирижёр — Владимир ЛЕЕР.

Поль Мориа (1925 — 2006 г. г.) и Джеймс Ласт (1929−2015). Имена этих талантливейших композиторов, аранжировщиков и дирижеров знал весь мир благодаря виниловым пластинкам, выходившим в 60−70-е годы миллионными тиражами. Используя новейшие для своего времени технологии звукозаписи, Мориа и Ласт создали новый модный оркестровый саунд, мелодии множества авторов становились популярными именно в их аранжировках.

Стоимость: 300−400 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 сентября 2018, четверг
18:30
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