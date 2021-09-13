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Вадим Эйленкриг и ансамбль Eilenkrig Crew

Вадим Эйленкриг и ансамбль Eilenkrig Crew

3 октября в Концертном зале филармонии свое мастерство перед тульскими меломанами продемонстрируют известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его ансамбль Eilenkrig Crew.

Вадим Эйленкриг – российский музыкант, трубач, телеведущий, Заслуженный артист Республики Татарстан. После окончания института играл в лучших джазовых оркестрах Москвы: МКС Биг-Бэнд Анатолия Кролла, оркестр п/у Олега Лундстрема, биг-бэнд Московского государственного института им. Гнесиных.
 
В 1996 году создал свой первый сольный проект – группу XL. С 1999 года солист биг-бэнда Игоря Бутмана. С 2000 года доцент кафедры джазовой музыки факультета мировой музыкальной культуры Государственной классической академии им. Маймонида. В 2008 году стал лауреатом II Международного чимкентского джазового фестиваля (Казахстан).
 
В 2009 году Вадим вместе с шоуменом Тимуром Родригезом создал джазовый проект The Jazz Hooligunz.
 
В том же году на звукозаписывающем лейбле Игоря Бутмана «Butman Music» Эйленкриг издал свой первый сольный альбом «The Shadow of Your Smile». В его записи приняли участие звезды мирового джаза: Хайром Буллок, Уил Ли, Крис Паркер, Дэвид Гарфилд и Рэнди Бреккер из The Brecker Brothers.
 
Сотрудничал с Ларисой Долиной, Сергеем Мазаевым, Дмитрием Маликовым, группой «Уматурман» и т.д. Участвовал в записях группы «Любэ», группы «Штар», Паскаля и др.
 
2013 год был ознаменован для Вадима новым амплуа: телеканал «Культура» запустил грандиозное шоу «Большой джаз». Из множества претендентов на роль ведущего выбрали Вадима Эйленкрига. Это было стопроцентным попаданием: проект прошел с оглушительным успехом. А дебют Вадима в новом качестве был удостоен восторженных отзывов как от поклонников, так и от критиков.
 
В 2016 году музыкант был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Татарстан», в 2018 году стал обладателем премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1».
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
3 октября 2021, воскресенье
18:00
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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