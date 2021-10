Вадим Эйленкриг и ансамбль Eilenkrig Crew

3 октября в Концертном зале филармонии свое мастерство перед тульскими меломанами продемонстрируют известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его ансамбль Eilenkrig Crew.

Вадим Эйленкриг – российский музыкант, трубач, телеведущий, Заслуженный артист Республики Татарстан. После окончания института играл в лучших джазовых оркестрах Москвы: МКС Биг-Бэнд Анатолия Кролла, оркестр п/у Олега Лундстрема, биг-бэнд Московского государственного института им. Гнесиных.

В 1996 году создал свой первый сольный проект – группу XL. С 1999 года солист биг-бэнда Игоря Бутмана. С 2000 года доцент кафедры джазовой музыки факультета мировой музыкальной культуры Государственной классической академии им. Маймонида. В 2008 году стал лауреатом II Международного чимкентского джазового фестиваля (Казахстан).

В 2009 году Вадим вместе с шоуменом Тимуром Родригезом создал джазовый проект The Jazz Hooligunz.

В том же году на звукозаписывающем лейбле Игоря Бутмана «Butman Music» Эйленкриг издал свой первый сольный альбом «The Shadow of Your Smile». В его записи приняли участие звезды мирового джаза: Хайром Буллок, Уил Ли, Крис Паркер, Дэвид Гарфилд и Рэнди Бреккер из The Brecker Brothers.

Сотрудничал с Ларисой Долиной, Сергеем Мазаевым, Дмитрием Маликовым, группой «Уматурман» и т.д. Участвовал в записях группы «Любэ», группы «Штар», Паскаля и др.

2013 год был ознаменован для Вадима новым амплуа: телеканал «Культура» запустил грандиозное шоу «Большой джаз». Из множества претендентов на роль ведущего выбрали Вадима Эйленкрига. Это было стопроцентным попаданием: проект прошел с оглушительным успехом. А дебют Вадима в новом качестве был удостоен восторженных отзывов как от поклонников, так и от критиков.

В 2016 году музыкант был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Татарстан», в 2018 году стал обладателем премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1».