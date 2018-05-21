Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением художественного руководителя и дирижёра Сергея Щадилова — это коллектив, способный удовлетворить самый изысканный музыкальный вкус. В репертуаре оркестра более 200 произведений, складывающихся, словно музыкальная мозаика.



В программе концерта также выступления:

Заслуженной артистки России, ведущей солистки московского музыкального театра «Геликон-Опера» Анны Гречишкиной (сопрано), г. Москва

Мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» — Лауреата Международных конкурсов (худ. руководитель Николай Шульдешов)

Солиста оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Богдан Шматов (баритон)

Солистки оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Нина Богомолова (народный вокал)

Солиста оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Александр Кишечкин (балалайка)

Солистки оркестра — Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Екатерины Щадиловой (скрипка)

и других исполнителей.



Стоимость: от 250 р.



