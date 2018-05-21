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Тульские узоры

Тульские узоры

Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением художественного руководителя и дирижёра Сергея Щадилова — это коллектив, способный удовлетворить самый изысканный музыкальный вкус. В репертуаре оркестра более 200 произведений, складывающихся, словно музыкальная мозаика.

В программе концерта также выступления:

  • Заслуженной артистки России, ведущей солистки московского музыкального театра «Геликон-Опера» Анны Гречишкиной (сопрано), г. Москва
  • Мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» — Лауреата Международных конкурсов (худ. руководитель Николай Шульдешов)
  • Солиста оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Богдан Шматов (баритон)
  • Солистки оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Нина Богомолова (народный вокал)
  • Солиста оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Александр Кишечкин (балалайка)
  • Солистки оркестра — Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Екатерины Щадиловой (скрипка)

и других исполнителей.


Стоимость: от 250 р.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
24 мая 2018, четверг
18:30
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