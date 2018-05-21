Тульские узоры
Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением художественного руководителя и дирижёра Сергея Щадилова — это коллектив, способный удовлетворить самый изысканный музыкальный вкус. В репертуаре оркестра более 200 произведений, складывающихся, словно музыкальная мозаика.
В программе концерта также выступления:
- Заслуженной артистки России, ведущей солистки московского музыкального театра «Геликон-Опера» Анны Гречишкиной (сопрано), г. Москва
- Мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» — Лауреата Международных конкурсов (худ. руководитель Николай Шульдешов)
- Солиста оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Богдан Шматов (баритон)
- Солистки оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Нина Богомолова (народный вокал)
- Солиста оркестра — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Александр Кишечкин (балалайка)
- Солистки оркестра — Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Екатерины Щадиловой (скрипка)
и других исполнителей.
Стоимость: от 250 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
24 мая 2018, четверг
18:30