Тебе, любимый город!

Мероприятие приурочено к празднованию дня города Тулы и Тульской области. Перед туляками и гостями города выступят артисты народной студии романса «Очарование» ДК «Косогорец».

В программе прозвучат произведения русских,советских и зарубежных композиторов.

Встречи с этим музыкальным коллективом - всегда радость для посетителей музея. Исполнение любимых песен, романсов, отрывков из оперетт и музыкальных фильмов вызывает у слушателей желание подпевать выступающим.

Вход свободный.