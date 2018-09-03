Тебе, любимый город!
Мероприятие приурочено к празднованию дня города Тулы и Тульской области. Перед туляками и гостями города выступят артисты народной студии романса «Очарование» ДК «Косогорец».
В программе прозвучат произведения русских,советских и зарубежных композиторов.
Встречи с этим музыкальным коллективом - всегда радость для посетителей музея. Исполнение любимых песен, романсов, отрывков из оперетт и музыкальных фильмов вызывает у слушателей желание подпевать выступающим.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
9 сентября 2018, воскресенье
11:00