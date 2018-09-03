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Тебе, любимый город!

Тебе, любимый город!

Мероприятие приурочено к празднованию дня города Тулы и Тульской области. Перед туляками и гостями города выступят артисты народной студии романса «Очарование» ДК «Косогорец».

В программе прозвучат произведения русских,советских  и зарубежных композиторов.

Встречи с этим музыкальным коллективом - всегда радость для посетителей музея. Исполнение любимых песен, романсов, отрывков из оперетт и музыкальных фильмов вызывает у слушателей желание подпевать выступающим.   

Вход свободный.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
9 сентября 2018, воскресенье
11:00
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