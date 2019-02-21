«Свято чтим…»

В концертном зале «Орион» пройдет VIII Областной конкурс военно-патриотической песни имени поэта и исполнителя кавалера боевых орденов Евгения Коновалова.

В конкурсе примут участие авторы — исполнители, ансамбли из разных уголков нашей страны. Участники исполнят военно-патриотические песни. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и Дня памяти воинов-интернационалистов.

Вход свободный.