«Свято чтим…»
В концертном зале «Орион» пройдет VIII Областной конкурс военно-патриотической песни имени поэта и исполнителя кавалера боевых орденов Евгения Коновалова.
В конкурсе примут участие авторы — исполнители, ансамбли из разных уголков нашей страны. Участники исполнят военно-патриотические песни. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и Дня памяти воинов-интернационалистов.
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Ленинский, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1, корп. а
23 февраля 2019, суббота
11:00