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«Среднерусская возвышенность»: ВИА «Песняры»

«Среднерусская возвышенность»: ВИА «Песняры»

Ансамбль «Песняры» был основан в Белоруссии в 1969 году. Пик популярности ансамбля пришелся на 70-80 годы, но его участники продолжают быть желанными гостями на различных мероприятиях до сих пор. В основе репертуара лежит белорусский фольклор. Бережное отношение к народному творчеству, владение несколькими инструментами, чистый вокал, музыкальная импровизация, богатство и красочность импровизации это то, что всегда отличало участников «Песняров». Поэтому искусство «Песняров» стало известно во Франции, Германии, Швейцарии, Индии, стран Латинской Америки и Африки.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
10 июня 2018, воскресенье
15:00
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