«Среднерусская возвышенность»: «Поющие гитары»

На фестивальной площадке «Золотого города» выступит советский ансамбль 70-х ВИА «Поющие гитары». Советский вокально-инструментальный ансамбль получил популярность в начале 1970-х годов. Наиболее известными песнями в наши дни являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».

Напоминаем, что билет даёт право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Чтобы воспользоваться трансфером до места проведения фестиваля и обратно, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии фестиваля 8−800−222−34−17.