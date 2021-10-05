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Поющие гитары

Поющие гитары

20 февраля в Городском концертном зале выступит ансамбль «Поющие гитары».

Ансамбль был создан в 1966 году. «Поющие гитары» стали любимым коллективом Ленинграда, одним из его символов наряду с Эрмитажем, Летним садом, Авророй, пушкой на бастионе Петропавловской крепости.

«Поющие гитары» являются первым вокально - инструментальным ансамблем, завоевавшим всесоюзную известность и любовь, родоначальником жанра ВИА в СССР, который стал образцом и примером для многочисленных последователей и подражателей.
 
Многие известные, талантливые музыканты начинали свой путь к популярности и славе в ансамбле – это И. Понаровская, Ю. Антонов, А. Розенбаум, А. Асадуллинин и многие другие.
 
Талантами и трудами участников ансамбля были спеты и записаны песни, которые стали близкими и любимыми зрителям , такие как «Люди встречаются», «Синий иней», «Толстый Карлсон», «Песенка велосипедистов», «Неприметная красота», «Соловей», «Если любишь ты», «Воскресенье», «Саласпилс», и многие многие другие. Так же в число самых известных и любимых песен ансамбля входит песня руководителя ансамбля А. Васильева «Сумерки» и песня Ю.Антонова, который в 1969 – 70-х годах был участником Поющих и гитар, «Нет тебя прекрасней», и старт композиторского успеха которого состоялся именно здесь. Уместно добавить, что обе эти песни музыкальной критикой признаны лучшими советскими балладами ХХ века, а исполняет их до сих пор неизменный лидер и один из основателей Поющих гитар Евгений Броневицкий.
 
В 1975 году «Поющие гитары» приняли участие в постановке и записи первой советской рок-оперы композитора Александра Журбина «Орфей и Эвридика».
 
Участники легендарного ансамбля: Евгений Броневицкий, один из основателей ансамбля c 1966 года, первый участник, Василий Борисов - участник коллектива с 1970 года, Владимир Васильев «Царь», участник ансамбля с 1974 года, оригинальный исполнитель песен «Летний Вечер», сооавтор песни «Кара-Кум», сыгравший 900 концертов в зонг-опере «Орфей и Эвридика», бывший участник ансамблей «Добры Молодцы», «Круг» и «Цветы» Стаса Намина. Валерий Кочегуро, композитор и автор-исполнитель таких полюбившихся произведений, как: «Весна», «Метель», «Санкт-Петербург», «Поющие гитары» и «Родина» - участник ансамбля с 2003 года. Единственная солистка, украшающая коллектив, Милена Вавилова, участница ансамбля с 2004 года.
 
ВИА «Поющие Гитары» правообладатели семи товарных знаков на на территории РФ и за её пределами. Придя на концерт ВИА «Поющие Гитары» вы услышите и увидите только настоящее в оригинальном исполнении ! До встреч на концертах !
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 февраля 2022, воскресенье
19:00
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Касса
Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
Zivert
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26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лабов'SKY JAM
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5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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