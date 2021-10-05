20 февраля в Городском концертном зале выступит ансамбль «Поющие гитары».

Ансамбль был создан в 1966 году. «Поющие гитары» стали любимым коллективом Ленинграда, одним из его символов наряду с Эрмитажем, Летним садом, Авророй, пушкой на бастионе Петропавловской крепости.

«Поющие гитары» являются первым вокально - инструментальным ансамблем, завоевавшим всесоюзную известность и любовь, родоначальником жанра ВИА в СССР, который стал образцом и примером для многочисленных последователей и подражателей.

Многие известные, талантливые музыканты начинали свой путь к популярности и славе в ансамбле – это И. Понаровская, Ю. Антонов, А. Розенбаум, А. Асадуллинин и многие другие.

Талантами и трудами участников ансамбля были спеты и записаны песни, которые стали близкими и любимыми зрителям , такие как «Люди встречаются», «Синий иней», «Толстый Карлсон», «Песенка велосипедистов», «Неприметная красота», «Соловей», «Если любишь ты», «Воскресенье», «Саласпилс», и многие многие другие. Так же в число самых известных и любимых песен ансамбля входит песня руководителя ансамбля А. Васильева «Сумерки» и песня Ю.Антонова, который в 1969 – 70-х годах был участником Поющих и гитар, «Нет тебя прекрасней», и старт композиторского успеха которого состоялся именно здесь. Уместно добавить, что обе эти песни музыкальной критикой признаны лучшими советскими балладами ХХ века, а исполняет их до сих пор неизменный лидер и один из основателей Поющих гитар Евгений Броневицкий.

В 1975 году «Поющие гитары» приняли участие в постановке и записи первой советской рок-оперы композитора Александра Журбина «Орфей и Эвридика».

Участники легендарного ансамбля: Евгений Броневицкий, один из основателей ансамбля c 1966 года, первый участник, Василий Борисов - участник коллектива с 1970 года, Владимир Васильев «Царь», участник ансамбля с 1974 года, оригинальный исполнитель песен «Летний Вечер», сооавтор песни «Кара-Кум», сыгравший 900 концертов в зонг-опере «Орфей и Эвридика», бывший участник ансамблей «Добры Молодцы», «Круг» и «Цветы» Стаса Намина. Валерий Кочегуро, композитор и автор-исполнитель таких полюбившихся произведений, как: «Весна», «Метель», «Санкт-Петербург», «Поющие гитары» и «Родина» - участник ансамбля с 2003 года. Единственная солистка, украшающая коллектив, Милена Вавилова, участница ансамбля с 2004 года.

ВИА «Поющие Гитары» правообладатели семи товарных знаков на на территории РФ и за её пределами. Придя на концерт ВИА «Поющие Гитары» вы услышите и увидите только настоящее в оригинальном исполнении ! До встреч на концертах !