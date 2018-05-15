«Среднерусская возвышенность»: Антон и Виктория Макарские

Живой концерт Антона и Виктории Макарских — яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Антон и Виктория не только являются звездами мюзиклов и телеэкрана, но и идеальной супружеской парой. С первой минуты они влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением с публикой.



Безупречный репертуар состоит из самых красивых и любимых мелодий, как написанных специально для Макарских известными авторами — Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой — «Обними» и ария Belle из легендарного мюзикла Notre Dame de Paris. Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только вживую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется «Живым», так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта.