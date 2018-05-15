афиша
афиша
Регистрация
«Среднерусская возвышенность»: Антон и Виктория Макарские

«Среднерусская возвышенность»: Антон и Виктория Макарские

Живой концерт Антона и Виктории Макарских — яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Антон и Виктория не только являются звездами мюзиклов и телеэкрана, но и идеальной супружеской парой. С первой минуты они влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением с публикой.

Безупречный репертуар состоит из самых красивых и любимых мелодий, как написанных специально для Макарских известными авторами — Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой — «Обними» и ария Belle из легендарного мюзикла Notre Dame de Paris. Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только вживую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется «Живым», так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
27 мая 2018, воскресенье
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.