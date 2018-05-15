«Среднерусская возвышенность»: In-Grid
Звезда мирового масштаба, итальянская певица, композитор и аранжировщица в рамках открытия фестиваля «Среднерусская возвышенность».
Обладательница чудесного голоса, певица In-Grid не нуждается в представлении. За свою карьеру она выпустила множество синглов и альбомов, которые неоднократно получали статус золотых и платиновых дисков по всему миру. Выступления этой популярной певицы всегда собирают аншлаги, что безусловно говорит о большой любви к ней, и Россия в этом не исключение.
Где и когда?
село Петропавловское, улица Степная, 19
26 мая 2018, суббота
19:00