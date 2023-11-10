Соло для двоих

12 ноября в концертном зале филармонии пройдет концерт биг-бенда Губернаторского духового оркестра.



Дирижёр – Владимир Леер.

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Андрей Наумкин (фортепиано, клавишные, г. Волгоград).

Андрей Денисов (фортепиано, клавишные, г. Тула).

В программе: авторские композиции А. Наумкина и А. Денисова в стилях фанк, фьюжн, джаз-рок, джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.



Андрей Наумкин – выпускник Астраханской государственной консерватории по специальности «Инструментальное исполнительство), лауреат Международного джазового конкурса конкурса в составе оркестра «Combo Jazz Band» (Самара). Лауреат I и II Всероссийского конкурса эстрадно-джазового исполнительства г. Волгоград («Гран-при» 2019, «Лучший концертмейстер» 2017, 2019).



Солист, концертмейстер. Сотрудничает с Волгоградским симфоническим оркестром, эстрадно-симфоническим оркестром Астраханской филармонии, Волгоградским духовым оркестром, группой «Фонограф» и др.

Композитор и аранжировщик. Проводит мастер-классы. Член всероссийских и международных конкурсов (I Международный конкурс-фестиваль искусств «Ореол Славы» 2018, I Всероссийский конкурс эстрадно-джазового исполнительства, 2017) и др.



Андрей Денисов - пианист, композитор, аранжировщик. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Артист биг-бенда Тульского губернаторского духового оркестра.



Преподаватель класса ансамбля, джазовой импровизации в Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского.



Музыкальный руководитель ансамбля импровизационной музыки «Билет на М.А.Р.С.», действующем в структуре Тульского театрально-концертного центра.



Арт-директор фестиваля «Jazz Patio».

Участник различных музыкальных проектов г. Тулы.

Резидент Тульского джаз-клуба.

