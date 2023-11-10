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Соло для двоих

Соло для двоих

12 ноября в концертном зале филармонии пройдет концерт биг-бенда Губернаторского духового оркестра.

Дирижёр – Владимир Леер.
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Андрей Наумкин (фортепиано, клавишные, г. Волгоград).
Андрей Денисов (фортепиано, клавишные, г. Тула).
В программе: авторские композиции А. Наумкина и А. Денисова в стилях фанк, фьюжн, джаз-рок, джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.
 
Андрей Наумкин – выпускник Астраханской государственной консерватории по специальности «Инструментальное исполнительство), лауреат Международного джазового конкурса конкурса в составе оркестра «Combo Jazz Band» (Самара). Лауреат I и II Всероссийского конкурса эстрадно-джазового исполнительства г. Волгоград («Гран-при» 2019, «Лучший концертмейстер» 2017, 2019).

Солист, концертмейстер. Сотрудничает с Волгоградским симфоническим оркестром, эстрадно-симфоническим оркестром Астраханской филармонии, Волгоградским духовым оркестром, группой «Фонограф» и др.
Композитор и аранжировщик. Проводит мастер-классы. Член всероссийских и международных конкурсов (I Международный конкурс-фестиваль искусств «Ореол Славы» 2018, I Всероссийский конкурс эстрадно-джазового исполнительства, 2017) и др.

Андрей Денисов - пианист, композитор, аранжировщик. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Артист биг-бенда Тульского губернаторского духового оркестра.

Преподаватель класса ансамбля, джазовой импровизации в Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского.

Музыкальный руководитель ансамбля импровизационной музыки «Билет на М.А.Р.С.», действующем в структуре Тульского театрально-концертного центра.

Арт-директор фестиваля «Jazz Patio».
Участник различных музыкальных проектов г. Тулы.
Резидент Тульского джаз-клуба.
 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 ноября 2023, воскресенье
17:00
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