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Рождественский бал-маскарад

Рождественский бал-маскарад

Тульская областная филармония приглашает провести волшебный вечер в Доме Дворянского собрания. Окунуться в атмосферу особенной торжественности, наполненной прекрасной музыкой и танцами можно будет 8 января. В колонном зале Дома Дворянского собрания будет дан бал-маскарад.

С танцевальной программой бала можно будет ознакомиться на бесплатных мастер-классах, которые пройдут в Доме Дворянского собрания

Бесплатные мастер-классы

16 декабря (вс) — 18:00 22 декабря (сб) — 19:00 6 января (вс) — 14:00

При посещении мастер-классов при себе иметь билет на бал и сменную обувь.

*Предварительная запись на мастер-классы — обязательна.

Запись на мастер-классы и справки по телефону — 8−903−036−42−96

Дополнительные платные мастер-классы: 23 декабря (вс) 14:00, 29 декабря (сб) 18:00

 

На мероприятии действует дресс-код:

  • дамы — в вечерних нарядах (длинные вечерние или бальные платья),
  • господа — смокинг или классический костюм,
  • Исторические и стилизованные костюмы приветствуются,
  • не забудьте маску.

Бал-маскарад — яркое событие, которое всегда вызывало интерес общественных кругов XVIII -XIX веков, имело особенный успех среди представителей аристократического общества. Карнавалы и маскарады всегда были воплощением изобилия как эмоционального, так и материального: ощущение невероятного праздника, богатство декораций и роскошь облачений, обилие гастрономических изысков, но главное — торжество свободы общения, оправданное маской.

Стоимость: 1500 р.

 

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
8 января 2019, вторник
18:30
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