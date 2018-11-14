3 января на сцене Harat's pub состоится новогодняя программа владимирской рок-группы «Рекорд Оркестр».

Группа была основана в 2009 году. Её хит «Лада седан» буквально взорвал интернет своим появлением. В 2017 году вокалист Рекорд Оркестра Тимофей Копылов стал призером шоу «Голос» на Первом канале.

Рекорд Оркестр — участники множества музыкальных фестивалей в России и за ее пределами, включая крупнейший фестиваль «Нашествие». На счету группы широчайшая география гастролей от Баренцева моря до предгорья Тянь-Шаня, от Балкан до Дальнего Востока.