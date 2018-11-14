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Рекорд Оркестр

Рекорд Оркестр

3 января на сцене Harat's pub состоится новогодняя программа владимирской рок-группы «Рекорд Оркестр».

Группа была основана в 2009 году. Её хит «Лада седан» буквально взорвал интернет своим появлением. В 2017 году вокалист Рекорд Оркестра Тимофей Копылов стал призером шоу «Голос» на Первом канале.

Рекорд Оркестр — участники множества музыкальных фестивалей в России и за ее пределами, включая крупнейший фестиваль «Нашествие». На счету группы широчайшая география гастролей от Баренцева моря до предгорья Тянь-Шаня, от Балкан до Дальнего Востока.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
3 января 2019, четверг
20:00
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