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Радуга талантов

Радуга талантов

Мероприятие состоится в музее-усадьбе А. Т. Болотова «Дворяниново».

Фестиваль «Радуга талантов», посвященный Дню семьи, организует Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» при поддержке правительства Тульской области, администрации города Тулы, Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, регионального отделения Партии «Единая Россия» и общественных организаций инвалидов.

В рамках мероприятия состоится концертная программа с участием детей-инвалидов, а также будет организована выставка творческих работ, выполненных одаренными людьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. На выставке будут представлены различные жанры изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Экскурсия по музею-усадьбе позволит ближе познакомиться с интересными фактами, удивительными событиями, выдающимися личностями, прославившими Тульский край. Дети проведут досуг с аниматорами, а также участвуя в различных мастер-классах. Участников фестиваля угостят уникальным чаем, приготовленным по рецепту А. Т. Болотова.

Где и когда?
Дворяниново, музей-усадьба А. Т. Болотова
26 мая 2017, пятница
12:00
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