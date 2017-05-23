Радуга талантов
Мероприятие состоится в музее-усадьбе
Фестиваль «Радуга талантов», посвященный Дню семьи, организует Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» при поддержке правительства Тульской области, администрации города Тулы, Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, регионального отделения Партии «Единая Россия» и общественных организаций инвалидов.
В рамках мероприятия состоится концертная программа с участием детей-инвалидов, а также будет организована выставка творческих работ, выполненных одаренными людьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. На выставке будут представлены различные жанры изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Экскурсия по музею-усадьбе позволит ближе познакомиться с интересными фактами, удивительными событиями, выдающимися личностями, прославившими Тульский край. Дети проведут досуг с аниматорами, а также участвуя в различных мастер-классах. Участников фестиваля угостят уникальным чаем, приготовленным по рецепту