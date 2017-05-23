Мероприятие состоится в музее-усадьбе А. Т. Болотова «Дворяниново».

Фестиваль «Радуга талантов», посвященный Дню семьи, организует Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» при поддержке правительства Тульской области, администрации города Тулы, Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, регионального отделения Партии «Единая Россия» и общественных организаций инвалидов.

В рамках мероприятия состоится концертная программа с участием детей-инвалидов, а также будет организована выставка творческих работ, выполненных одаренными людьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. На выставке будут представлены различные жанры изобразительного и декоративно-прикладного искусства.