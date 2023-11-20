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Peter Sarik Trio

Peter Sarik Trio

23 ноября в концертном зале Тульской филармонии выступят Peter Sarik Trio.

Peter Sarik Trio — один из ведущих и самых популярных джазовых коллективов в Венгрии. Все три участника - открытые и универсальные музыканты, поэтому трио может обращаться к гораздо более широкому кругу слушателей, чем большинство джазовых групп. Атмосфера концертов «Петер Сарик трио» даже если они проходят в Академии музыки или других престижных залах, скорее похожа на атмосферу рок- или поп-концертов. Трио привлекает множество новых поклонников джаза своей открытостью и мощью.

Помимо собственных композиций, коллектив играет музыку мирового джаза. Музыканты записали три компакт-диска, содержащие авторские обработки классических произведений, выбранных их аудиторией, в том числе, компакт-диск с джазовыми адаптациями классики Бетховена и Бартока.

Их диск «Jazz Request Show» получил венгерскую премию Грэмми (The Jazz Recording of the Year) в 2014 году. «Jazz Request Show-2» и «The Lucky dog» были номинированы на ту же награду.

Петер Сарик — обладатель титула «Музыкант года» в Венгрии (2016).

Его композиции регулярно занимали лидирующие позиции на различных песенных конкурсах в США и Великобритании.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 ноября 2023, четверг
20:00
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