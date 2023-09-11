Отар Кушанашвили «Без купюр»

19 ноября в Harats Pub пройдет творческий вечер Отара Кушанашвили «Без купюр».

Грузинский мастер вербального искусства проведет два часа вместе с лучшими зрителями на планете и в очередной раз заставит биться сердца каждого немного чаще.

Вечер откровений и теплых душевных воспоминаний, время для встречи единомышленников и всех тех, кому жизненно важно, как отзовется наше слово.





Мероприятие отменено.

Билеты по ссылке.