Отар Кушанашвили «Без купюр»
19 ноября в Harats Pub пройдет творческий вечер Отара Кушанашвили «Без купюр».
Грузинский мастер вербального искусства проведет два часа вместе с лучшими зрителями на планете и в очередной раз заставит биться сердца каждого немного чаще.
Вечер откровений и теплых душевных воспоминаний, время для встречи единомышленников и всех тех, кому жизненно важно, как отзовется наше слово.
Мероприятие отменено.
Билеты по ссылке.
Где и когда?
Тула , Красноармейский проспект, 19
19 ноября 2023, воскресенье
19:00
22 июня - 22 ноября
4 октября - 22 ноября
11 - 22 ноября
11 мая - 22 ноября
12 - 22 ноября
10 октября - 22 ноября