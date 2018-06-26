Музыка в Доме Толстых. Арфа и фортепиано

Впервые в Доме Толстого выступит артистка государственного симфонического оркестра «Новая Россия» лауреат международных конкурсов Нина Гвамичава (арфа) в дуэте с известной московской пианисткой и органисткой Юлией Иконниковой.

В XIX веке игра на арфе была чрезвычайно распространена в аристократических семействах. Прекрасно владела арфой княжна Мария Николаевна Волконская, будущая графиня Толстая, мать Л. Н. Толстого . Гости музыкального вечера услышат произведения Баха и Генделя, Моцарта и Дусика, Дж. Фильда и Ф. Фьорилло, узнают, кто из литературных персонажей Толстого играл на арфе, на страницах каких произведений Толстой упоминает этот музыкальный инструмент.

Каждый концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18:15 у Башен музея.

Стоимость: 1500 р.