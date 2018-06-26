Музыка в Доме Толстых. Арфа и фортепиано
Впервые в Доме Толстого выступит артистка государственного симфонического оркестра «Новая Россия» лауреат международных конкурсов Нина Гвамичава (арфа) в дуэте с известной московской пианисткой и органисткой Юлией Иконниковой.
В XIX веке игра на арфе была чрезвычайно распространена в аристократических семействах. Прекрасно владела арфой княжна Мария Николаевна Волконская, будущая графиня Толстая, мать
Каждый концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18:15 у Башен музея.
Стоимость: 1500 р.