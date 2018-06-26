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Музыка в Доме Толстых. Арфа и фортепиано

Музыка в Доме Толстых. Арфа и фортепиано

Впервые в Доме Толстого выступит артистка государственного симфонического оркестра «Новая Россия» лауреат международных конкурсов Нина Гвамичава (арфа) в дуэте с известной московской пианисткой и органисткой Юлией Иконниковой.

В XIX веке игра на арфе была чрезвычайно распространена в аристократических семействах. Прекрасно владела арфой княжна Мария Николаевна Волконская, будущая графиня Толстая, мать Л. Н. Толстого. Гости музыкального вечера услышат произведения Баха и Генделя, Моцарта и Дусика, Дж. Фильда и Ф. Фьорилло, узнают, кто из литературных персонажей Толстого играл на арфе, на страницах каких произведений Толстой упоминает этот музыкальный инструмент.

Каждый концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18:15 у Башен музея.

Стоимость: 1500 р.

Где и когда?
Дом Л.Н. Толстого
Ясная Поляна, Щёкинский район, Ясная Поляна
7 июля 2018, суббота
18:15
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7 июля 2018, суббота
19:00
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