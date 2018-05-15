MR.FLOYD ( Tribute To Pink Floyd )
Воссоздание аутентичной атмосферы великих основателей психоделического андеграунда. Лучшие хиты и редкие композиции, вошедшие в мировую историю в живом мастерском исполнении и в оригинальном звучании. Потрясающая визуализация не оставляющая равнодушным ни одного ценителя новаторства британской группы. Непередаваемый всплеск эмоций и энергии.
Все это включает в себя уникальное Pink Floyd tribute show — Mr Floyd.
Бронь столов — 525 — 025
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
26 мая 2018, суббота
20:00