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MR.FLOYD ( Tribute To Pink Floyd )

MR.FLOYD ( Tribute To Pink Floyd )

Воссоздание аутентичной атмосферы великих основателей психоделического андеграунда. Лучшие хиты и редкие композиции, вошедшие в мировую историю в живом мастерском исполнении и в оригинальном звучании. Потрясающая визуализация не оставляющая равнодушным ни одного ценителя новаторства британской группы. Непередаваемый всплеск эмоций и энергии.
Все это включает в себя уникальное Pink Floyd tribute show — Mr Floyd.

Бронь столов — 525 — 025

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
26 мая 2018, суббота
20:00
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