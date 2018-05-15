MR.FLOYD ( Tribute To Pink Floyd )

Воссоздание аутентичной атмосферы великих основателей психоделического андеграунда. Лучшие хиты и редкие композиции, вошедшие в мировую историю в живом мастерском исполнении и в оригинальном звучании. Потрясающая визуализация не оставляющая равнодушным ни одного ценителя новаторства британской группы. Непередаваемый всплеск эмоций и энергии.

Все это включает в себя уникальное Pink Floyd tribute show — Mr Floyd.



Бронь столов — 525 — 025

Вход свободный.