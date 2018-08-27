Металл- опера «Первая волна»: презентация отрывков

28 августа на территории молодежного пространства «Газон» состоится грандиозная презентация отрывков из металл- оперы «Первая волна». Начало в 19.00. Одну из главных ролей исполнит ее автор Сергей Орлов (г.Калуга).



Сюжет истории показывает хитросплетение судеб богов и людей и филососфию поиска человечного в вечном и осознания вечного в людском.



Это не простой музыкальный спектакль с живеньким вокалом, а настоящее шоу с номерами театра огня, спецэффектами и динамичной хореографией от балета GorizontEntertainment.



Отдельным блоком, по настоятельным просьбам зрителей, будет представлена «Галерея мюзиклов».

Вход свободный