Металл- опера «Первая волна»: презентация отрывков
28 августа на территории молодежного пространства «Газон» состоится грандиозная презентация отрывков из металл- оперы «Первая волна». Начало в 19.00. Одну из главных ролей исполнит ее автор Сергей Орлов (г.Калуга).
Сюжет истории показывает хитросплетение судеб богов и людей и филососфию поиска человечного в вечном и осознания вечного в людском.
Это не простой музыкальный спектакль с живеньким вокалом, а настоящее шоу с номерами театра огня, спецэффектами и динамичной хореографией от балета GorizontEntertainment.
Отдельным блоком, по настоятельным просьбам зрителей, будет представлена «Галерея мюзиклов».
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
28 августа 2018, вторник
19:00