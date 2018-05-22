Американские блюзовые гиганты Ламар 'Кинг Би' Чейс и Отис Рахим Хорнсби пока не планируют становиться живыми легендами, хотя их заслуги и возраст давно дают им полное право почивать на лаврах. Известная американская блюзовая группа Mamas Bad Boys (также известная как Lamar Chase Band) возвращается в Россию после длительного пятилетнего перерыва.

В нынешнем виде группа существует с 1990 г. а ее бэнд-лидер известный гитарист, вокалист и композитор калифорниец Ламар 'Кинг Би' Чейс (Lamar 'King Bee' Chase) в прошлом более 8 лет играл в группе легендарного Джона Ли Хукера и более 5 лет с таким гигантом блюза как Лоуэлл Фалсон, сотрудничал с музыкантами культовых групп Tower of Power, Sly & the Family Stone, Карлосом Сантаной и многими другими.

Не менее легендарная личность бас-гитарист и вокалист Отис Рахим Хорнсби (Otis Rahim Hornesby) долгое время колесил по Соединенным Штатам, гастролируя с такими звёздами, как Филлис Хаймэн, Джимми Рид и великой джазовой певицей Нэнси Уилсон. В 1989 прошлого века Отис перебрался в Голландию, где и познакомился с Ламаром, образовав группу Mamas Bad Boys.

В качестве барабанщика горячие американские парни выбрали голландского музыканта с русскими корнями Толика 'Атомика' Cмирнова, который с 1990-х годов живёт в Голландии. Результатом плодотворного многолетнего сотрудничества и непрекращающихся интенсивных гастролей по всему миру стал собственный исполнительский стиль, самими участниками трио названный не иначе, как «фанки рокин блюз».

Группа несколько раз навещала Россию: в 2008, 2010 и 2013 годах. Ламар 'Кинг Би' Чейс признается что соскучился по русской публике и уже полирует гриф своей гитары, готовясь к новому турне.

Музыкантов представит джазовый продюсер Виктор Радзиевский

Стоимость: от 500 р.