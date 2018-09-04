KINDER (Tribute To Rammstein)

Группа KINDER существует с 2005 года, от концерта к концерту группа совершенствует как и исполнение песен Rammstein так и шоу.

Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунутся в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль Линдеманн перед нами.

В 2014 году команда стала победителем RAMMSTEIN RUSSIA Cover Contest.

Концерты Kinder проходят на самых разных на площадках России, Украины и Белоруссии, однако, ни один город, ни один самый яркий фанат самих Rammstein не остается равнодушным к шоу такого масштаба.

Вход - свободный.