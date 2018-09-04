афиша
афиша
Регистрация
KINDER (Tribute To Rammstein)

KINDER (Tribute To Rammstein)

Группа KINDER существует с 2005 года, от концерта к концерту группа совершенствует как и исполнение песен Rammstein так и шоу. 

Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунутся в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль Линдеманн перед нами.

В 2014 году команда стала победителем RAMMSTEIN RUSSIA Cover Contest.

Концерты Kinder проходят на самых разных на площадках России, Украины и Белоруссии, однако, ни один город, ни один самый яркий фанат самих Rammstein не остается равнодушным к шоу такого масштаба. 

Вход - свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 сентября 2018, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.