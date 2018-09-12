ИГРАем КИНО

Московская группа «ИГРА» — трибьют группы «КИНО», в арсенале которой более четырех часов игры non-stop легендарных песен Виктора Цоя и группы «КИНО».



Группа «ИГРА» удивительным образом передает атмосферу 80-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.

Лидер группы и ее фронтмен Бек Мардонов — харизматичный, душевный, искренний и открытый человек. Он исполняет песни Виктора так, как их чувствует, с благодарностью и глубоким уважением к их автору. Поэтому люди, собирающихся на концертах группы «ИГРА», с удовольствием разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук!



Состав группы «ИГРА»:

Бек Мардонов — вокал, гитара;

Сергей Сатин — гитара;

Сергей Прусов — бас-гитара;

Илья Котёночкин — барабаны.



Каждый из городов, в котором выступала группа, ждёт ее снова! А это Вологда, Дзержинск, Рязань, Тверь, Орел, Обнинск, Иваново, Смоленск, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Ногинск, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Раменское, Зеленоград, Одинцово, Щелково, Москва!

В Туле ребята впервые выступят с концертом 21 сентября, в легендарном рок-клубе М2.



Виктор Цой неповторим и группа «ИГРА» не пытается его копировать. Она лишь поёт его песни для всех желающих вместо трека CD-плеера послушать их живое исполнение. Всё это делается во славу и память легенды русского рока Виктора Цоя и группы «КИНО». Ведь человек жив, пока его помнят. От концерта к концерту группа «ИГРА» подтверждает, что песни Виктора Цоя живы!



…с глубоким уважением, благодарностью и любовью к их автору!