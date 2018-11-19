В «Типографии» выступит Игорь Растеряев — поэт, музыкант, актер и, без преувеличения, самый искренний и честный артист. На своем необыкновенном концерте народный любимец исполнит любимые хиты.

Схема расположения сидячих мест.

Игорь Растеряев — поэт, автор-исполнитель и гармонист из Санкт-Петербурга. Стал известен благодаря своему интернет-хиту «Комбайнеры» который в 2010 году вошёл в десятку самых популярных в России.

Первый официальный сольный концерт Игоря Растеряева прошёл 23 сентября 2010 года в Москве, в клубе «Контакт». На концерте, помимо других зрителей, присутствовали друзья исполнителя, ставшие прообразами героев его песен.

Игорь исполнил в общей сложности: