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Игорь Растеряев

Игорь Растеряев

В «Типографии» выступит Игорь Растеряев — поэт, музыкант, актер и, без преувеличения, самый искренний и честный артист. На своем необыкновенном концерте народный любимец исполнит любимые хиты.

Схема расположения сидячих мест.

Игорь Растеряев — поэт, автор-исполнитель и гармонист из Санкт-Петербурга. Стал известен благодаря своему интернет-хиту «Комбайнеры» который в 2010 году вошёл в десятку самых популярных в России.

Первый официальный сольный концерт Игоря Растеряева прошёл 23 сентября 2010 года в Москве, в клубе «Контакт». На концерте, помимо других зрителей, присутствовали друзья исполнителя, ставшие прообразами героев его песен.

Игорь исполнил в общей сложности:

  • три шуточные «нецензурные» песни из раннего творчества (позднее он ещё несколько раз пел их на концертах, но перестал после упрёка от священника);
  • четыре новых песни: «Комбайнёры», «Ромашки», «Русская дорога», «Казачья»;
  • песни на слова друга его отца — поэта и прозаика Василия («дяди Васи») Мохова.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 декабря 2018, суббота
19:00
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