Игорь Растеряев
В «Типографии» выступит Игорь Растеряев — поэт, музыкант, актер и, без преувеличения, самый искренний и честный артист. На своем необыкновенном концерте народный любимец исполнит любимые хиты.
Схема расположения сидячих мест.
Игорь Растеряев — поэт, автор-исполнитель и гармонист из Санкт-Петербурга. Стал известен благодаря своему интернет-хиту «Комбайнеры» который в 2010 году вошёл в десятку самых популярных в России.
Первый официальный сольный концерт Игоря Растеряева прошёл 23 сентября 2010 года в Москве, в клубе «Контакт». На концерте, помимо других зрителей, присутствовали друзья исполнителя, ставшие прообразами героев его песен.
Игорь исполнил в общей сложности:
- три шуточные «нецензурные» песни из раннего творчества (позднее он ещё несколько раз пел их на концертах, но перестал после упрёка от священника);
- четыре новых песни: «Комбайнёры», «Ромашки», «Русская дорога», «Казачья»;
- песни на слова друга его отца — поэта и прозаика Василия («дяди Васи») Мохова.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 декабря 2018, суббота
19:00