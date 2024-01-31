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Хор Турецкого

Хор Турецкого

21 февраля в Городском концертном зале выступит «Хор Турецкого».

Народный артист России Михаил Турецкий вместе с арт-группой «Хор Турецкого» представит жителям города уникальную программу «Мужские песни». Большой праздничный концерт будет посвящен Дню защитника Отечества.

Репертуар разнообразен как никогда: от бессмертной классики, самобытного фольклора, рока, оперы и блюза до хитов знаменитого коллектива.

А исполнение всеми любимых песен неповторимыми голосами солистов – от баса-профундо до мужского сопрано – не оставят никого равнодушным.
Любовь к Родине, семье, культуре и жизни – вот главные ценности, которые воспевает «Хор Турецкого», даря зрителям не только хорошее настроение, но колоссальную душевную поддержку и эмоциональный подъем.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
21 февраля 2024, среда
19:00
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