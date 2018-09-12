Хиты Русского Рока

Большой Концерт из Хитов отечественной РОК-сцены, таких как: «Кино» и «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и «Би-2», «Сплин» и «Танцы Минус» в исполнении, уже хорошо зарекомендовавшей себя кавер рок-группы Реновация в Рок-Пабе «Ирландец»

Большой концерт из хитов отечественной РОК-сцены начнётся лирично и спокойно: хорошо известный многим, бард-рокер и наш земляк, Юрий «Ю-rock» Ткачёв исполнит сэт песен в акустике.

Вход — 200 р.

Заказ столиков по телефону: 57−01−08.