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Хиты Русского Рока

Хиты Русского Рока

Большой Концерт из Хитов отечественной РОК-сцены, таких как: «Кино» и «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и «Би-2», «Сплин» и «Танцы Минус» в исполнении, уже хорошо зарекомендовавшей себя кавер рок-группы Реновация в Рок-Пабе «Ирландец»

Большой концерт из хитов отечественной РОК-сцены начнётся лирично и спокойно: хорошо известный многим, бард-рокер и наш земляк, Юрий «Ю-rock» Ткачёв исполнит сэт песен в акустике.

Вход — 200 р.

Заказ столиков по телефону: 57−01−08.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
15 сентября 2018, суббота
20:00
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