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Ханна

Ханна

9 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Ханна.

 

Концерт отменен.



Популярная российская певица, ведущая и бизнес вуман. Концерты Ханны — это мощное шоу с завораживающей хореографией и постоянное общение с аудиторией.

Вы увидите новую программу «Девочка расцвела» и услышите любимые хиты: «Французский поцелуй», «Музыка звучит», «Потеряла голову» и другие... Зажигательные мотивы и запоминающиеся строки из песен певицы попадают прямо в сердце слушателей.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Тула Арена
9 марта 2024, суббота
19:00
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