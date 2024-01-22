Ханна
9 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Ханна.
Концерт отменен.
Популярная российская певица, ведущая и бизнес вуман. Концерты Ханны — это мощное шоу с завораживающей хореографией и постоянное общение с аудиторией.
Вы увидите новую программу «Девочка расцвела» и услышите любимые хиты: «Французский поцелуй», «Музыка звучит», «Потеряла голову» и другие... Зажигательные мотивы и запоминающиеся строки из песен певицы попадают прямо в сердце слушателей.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
9 марта 2024, суббота
19:00
29 февраля - 15 марта
18 октября - 16 марта 2023
28 декабря - 15 марта 2023
11 мая - 13 марта 2023
18 января - 13 марта
7 - 13 марта