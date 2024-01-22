9 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Ханна.

Концерт отменен.





Популярная российская певица, ведущая и бизнес вуман. Концерты Ханны — это мощное шоу с завораживающей хореографией и постоянное общение с аудиторией.



Вы увидите новую программу «Девочка расцвела» и услышите любимые хиты: «Французский поцелуй», «Музыка звучит», «Потеряла голову» и другие... Зажигательные мотивы и запоминающиеся строки из песен певицы попадают прямо в сердце слушателей.



Стоимость: от 2000 руб.