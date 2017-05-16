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Глеб Самойлов и The Matrixx

Глеб Самойлов и The Matrixx

The Matrixx возникли в 2010 году на осколках распавшейся «Агаты Кристи». И ни один из участников новой группы не является на рок-сцене новичком: ни Глеб Самойлов — автор большинства песен «Агаты Кристи», её верный вокалист и гитарист, — ни Константин Бекрев — ныне клавишник The Matrix, а в прошлом — участник команды «Мир огня», ни гитарист Валерий Аркадин, ни даже барабанщик Дмитрий Хакимов — оба известны по группе «Наив».

Стилистика The Matrix во многом схожа с творчеством «Агаты Кристи». Роково-синтетическую музыку, сотканную из готик-рока, пост-панка, индастриал-метала, глэм-рока и электроклэша сами музыканты называют «неопостготикой». Провокационные и едкие тексты в редакции The Matrix стали ещё более дерзкими — и в то же время более глубокими.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
16 мая 2017, вторник
19:00
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