17 августа на Соборной площади Тульского Кремля пройдет Гала-концерт «Кремлевская опера». Это мероприятие из цикла проектов, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты — уникальной оборонительной системы на подступах к столице нашего государства.

В программе Гала-концерта «Кремлевская опера» выступления музыкантов Тульского филармонического симфонического оркестра и Тульского Государственного хора.

Также на сцене выступят ведущие солисты Оперного театра Москвы:

Лилия Гайсина (сопрано, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко)

Константин Сучков (баритон, солист государственного академического Большого театра России)

Кирилл Капачинский (бас, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко)

Вход свободный.