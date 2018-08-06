Гала-концерт «Кремлевская опера»
17 августа на Соборной площади Тульского Кремля пройдет Гала-концерт «Кремлевская опера». Это мероприятие из цикла проектов, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты — уникальной оборонительной системы на подступах к столице нашего государства.
В программе Гала-концерта «Кремлевская опера» выступления музыкантов Тульского филармонического симфонического оркестра и Тульского Государственного хора.
Также на сцене выступят ведущие солисты Оперного театра Москвы:
- Лилия Гайсина (сопрано, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко)
- Константин Сучков (баритон, солист государственного академического Большого театра России)
- Кирилл Капачинский (бас, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко)
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
17 августа 2018, пятница
19:00