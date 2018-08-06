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Гала-концерт «Кремлевская опера»

Гала-концерт «Кремлевская опера»

17 августа на Соборной площади Тульского Кремля пройдет Гала-концерт «Кремлевская опера». Это мероприятие из цикла проектов, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты — уникальной оборонительной системы на подступах к столице нашего государства.

В программе Гала-концерта «Кремлевская опера» выступления музыкантов Тульского филармонического симфонического оркестра и Тульского Государственного хора.

Также на сцене выступят ведущие солисты Оперного театра Москвы:

  • Лилия Гайсина (сопрано, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко)
  • Константин Сучков (баритон, солист государственного академического Большого театра России)
  • Кирилл Капачинский (бас, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко)

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
17 августа 2018, пятница
19:00
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