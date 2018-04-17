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Fjordwalker

Fjordwalker

«Fjordwalker» — музыкальный проект из Екатеринбурга, исполняющий инструментальную электронику в формате Live Set + Visuals.

Четыре года творческой деятельности принесли проекту участие на международных музыкальных фестивалях, сольные концерты в 20 странах, выступления на одной сцене с такими именами, как Morcheeba (UK), Red Snapper (UK), Slow Magic (USA), This Will Destroy You (USA), Maybeshewill (UK), совместный российский тур с Arms And Sleepers (USA) и два полноформатных альбома.

Synths: Алексей Полянин

Drums: Константин Овчинников (Around The World In 80 Days)

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 апреля 2018, понедельник
20:00
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