«Fjordwalker» — музыкальный проект из Екатеринбурга, исполняющий инструментальную электронику в формате Live Set + Visuals.



Четыре года творческой деятельности принесли проекту участие на международных музыкальных фестивалях, сольные концерты в 20 странах, выступления на одной сцене с такими именами, как Morcheeba (UK), Red Snapper (UK), Slow Magic (USA), This Will Destroy You (USA), Maybeshewill (UK), совместный российский тур с Arms And Sleepers (USA) и два полноформатных альбома.



Synths: Алексей Полянин



Drums: Константин Овчинников (Around The World In 80 Days)