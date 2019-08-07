На сцене клуба Backstage пройдет юбилейный концерт группы «Эпидемия». В этом году музыканты отмечают 20-летие альбома «На краю времени». На концерте прозвучат любимые треки из этого альбома, новые песни, хиты из метал-опер.

Каждый слушатель коллектива знает и любит такие песни, как «Звон Монет», «На Краю Времени», «Белый Сокол», «Кольцо Всевластия», баллады «Н.А.С.Т.Я.» и «Прощай, Мой Дом». Музыканты с уважением относятся ко всем вехам своего творчества, и решили своё выступление приурочить к юбилею этого интереснейшего альбома. Причём, помимо хитов, нередко попадающих в концертные сет-листы, «Эпидемия» подготовит несколько композиций, которые даже олдскульные эпифаны ранее не имели возможности оценить вживую!