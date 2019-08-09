Джаз-клуб: Sedov (Big) Band

В культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт Sedov Big Band.

В концерте будут задействованы 15 музыкальных инструментов: трубы, тромбоны, саксофоны, барабаны, бас гитара, ритм гитара, клавиши и вокал.

На сцене выступит и молодой и амбициозный оркестр учеников Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского исполнит известные стандарты традиционного джаза, эры свинга, хиты любимых фильмов, а также представит новую программу из фанка и эстрады.

Будет масштабно, а главное, захватывающе!