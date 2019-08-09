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Джаз-клуб: Sedov (Big) Band

Джаз-клуб: Sedov (Big) Band

В культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт Sedov Big Band.

В концерте будут задействованы 15 музыкальных инструментов: трубы, тромбоны, саксофоны, барабаны, бас гитара, ритм гитара, клавиши и вокал.

На сцене выступит и молодой и амбициозный оркестр учеников Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского исполнит известные стандарты традиционного джаза, эры свинга, хиты любимых фильмов, а также представит новую программу из фанка и эстрады.
Будет масштабно, а главное, захватывающе!

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 августа 2019, четверг
20:00
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