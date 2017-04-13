Жанр литературного концерта позволяет окунуться в причудливые миры Дины Рубиной. Ее тексты в авторском исполнении — это невероятное единство тончайшего во всех нюансах и оттенках неповторимого стиля, юмора до слез и пронзительной мудрости разговора о жизни.

Поэтому приезд Дины Рубиной в Тулу — это подарок не только читателям и поклонникам, но и всем любителям сочного слова, яркого чувства, сильной мысли. «Мои творческие вечера, и это уже знают многие, — на самом деле, литературные концерты вполне эстрадного стиля. Это авторская программа, в которой сплетены байки и авторское чтение ярких отрывков или маленьких рассказов», — говорит Дина Рубина о своих выступлениях. Плюс обязательный разговор с публикой, как всегда, без посредников.

Дина Рубина — имя культовое, автор более 40 книг, переведенных на многие языки. Среди них романы «Холодная весна в Провансе», «На солнечной стороне улицы», «Синдикат», «Вот идет мессия!..», «Высокая вода венецианцев», «Воскресная месса в Толедо», «Камера наезжает!». Лауреат многих литературных премий, член Союза писателей СССР и пр. Ее книги отличаются ярким сюжетом, тонким юмором и колоритным языком.

Билеты от 600 до 1600 Р. Телефон для справок 8−905−621−60−02.