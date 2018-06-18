День молодежи в Филармонии
Концерт огранизован в поддержку Государственной программы Тульской области «Повышение общественной безопасности населения Тульской области» (подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»).
Программа, приуроченная к Дню молодежи, посвящена танцу: барочному и современному, классическому и народному.
Исполнители:
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ Елена Лазарева и Антон Стёпин
Хореограф-балетмейстер Инна Юрина
АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВИЗАВИ»
Художественный руководитель Денис Васин
В концерте принимают участие:
Ансамбль скрипачей
Фольклорный ансамбль «Услада»
Вива Скрипка
В программе: танцы самых разных эпох, стилей, стран.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
25 июня 2018, понедельник
18:30