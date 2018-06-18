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День молодежи в Филармонии

День молодежи в Филармонии

Концерт огранизован в поддержку Государственной программы Тульской области «Повышение общественной безопасности населения Тульской области» (подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»).

Программа, приуроченная к Дню молодежи, посвящена танцу: барочному и современному, классическому и народному.

Исполнители:

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ Елена Лазарева и Антон Стёпин

Хореограф-балетмейстер Инна Юрина

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВИЗАВИ»

Художественный руководитель Денис Васин

В концерте принимают участие:

Ансамбль скрипачей

Фольклорный ансамбль «Услада»

Вива Скрипка

В программе: танцы самых разных эпох, стилей, стран.

Вход свободный

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 июня 2018, понедельник
18:30
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