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BrainStorm

BrainStorm

На сцене Городского концертного зала выступит группа BrainStorm. Знаменитая рок-группа из Прибалтики представит свой новый альбом WONDERFUL DAY.

Латышские романтики BrainStorm (Prata Vetra) уже больше двух десятилетий прочно удерживают статус главной рок-команды Прибалтики. История коллектива — это история четырех друзей детства, начинавших свой музыкальный путь на сцене актового зала родной школы и выросших в крепкий стадионный коллектив, который работает на ведущих европейских и российских фестивалях.

Музыкантам удается совмещать в своем творчестве три языка, создавая одновременно композиции на латышском, русском и английском языках.

Искренняя лирика, только нарастающий драйв, удивительное чувство юмора и обаяние в сочетании с красивым и безошибочно узнаваемым тембром голоса Ренарса Кауперса — все это объясняет феномен популярности группы и особую привязанность к этой лихой латышской четверке неискушенного русскоязычного и избалованного европейского зрителя.

В послужном списке музыкантов такие хиты, как Maybe, Colder, My Star, «Ветер», «Выходные», «Миллионы минут», Thunder Without Rain, «Ты не один», «Эпоха» и др.

BrainStorm сотрудничала с группой Би-2 («Скользкие улицы»), Кастой («Ступени»), писателем Евгением Гришковцом и группой «Бигуди» («На заре»), Земфирой и её проектом The Uchpochmack.


На концерте в Туле 1 апреля можно будет прочувствовать силу и энергетику любимой прибалтийской группы, спеть хором знакомые хиты и услышать новые песни.


Стоимость билетов от 1000р. до 3000р.


Дополнительная информация по тел.: 79−03−86; 8 (905) 621-60-02

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 апреля 2019, понедельник
19:00
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