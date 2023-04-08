Премьера: 13.04.2023

Режиссер: Фарзад Дальванд, Киануш Дальванд

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 89 минут

Рейтинг: 6.70

Мультфильм рассказывает историю, которая произошла в прекрасном заколдованном лесу Зверолэнд, населенном очаровательными зверюшками. Мирной жизни его обитателей грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Неужели это конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног.