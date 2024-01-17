Задира
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Шарлотта Риган
Актеры:
Лола Кэмпбелл, Алин Узун, Кэри Крэнксон, Кэрис Боукетт, Амбрин Разия, Айлин Тецель, Харрис Дикинсон, Лора Эйкман
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
84 минуты
12-летняя Джорджи счастливо живет одна в своей лондонской квартире, наполняя ее волшебством. Однажды в ее жизни появляется отец и заставляет девочку столкнуться с реальностью.
Сегодня
|
13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
13:40
21 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:05
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
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