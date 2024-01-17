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Задира

Задира

Премьера:
18.01.2024
 
Режиссер:
Шарлотта Риган
  
Актеры:
Лола Кэмпбелл, Алин Узун, Кэри Крэнксон, Кэрис Боукетт, Амбрин Разия, Айлин Тецель, Харрис Дикинсон, Лора Эйкман
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

12-летняя Джорджи счастливо живет одна в своей лондонской квартире, наполняя ее волшебством. Однажды в ее жизни появляется отец и заставляет девочку столкнуться с реальностью.

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