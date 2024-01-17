Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Шарлотта Риган

Актеры: Лола Кэмпбелл, Алин Узун, Кэри Крэнксон, Кэрис Боукетт, Амбрин Разия, Айлин Тецель, Харрис Дикинсон, Лора Эйкман

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 84 минуты

12-летняя Джорджи счастливо живет одна в своей лондонской квартире, наполняя ее волшебством. Однажды в ее жизни появляется отец и заставляет девочку столкнуться с реальностью.