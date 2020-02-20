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Яга. Кошмар темного леса

Яга. Кошмар темного леса

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.02.2020
 
Режиссер:
Святослав Подгаевский
  
Актеры:
Марьяна Спивак, Светлана Устинова, Алексей Розин, Олег Чугунов, Игорь Хрипунов, Глаша Голубева, Артем Жигулин, Марта Тимофеева, Даниил Филиппов
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

В центре сюжета — молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают — все в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня — древний славянский демон, известный в народе как Яга.

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 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шоу Александра Пескова
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1 апреля, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
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