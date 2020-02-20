Яга. Кошмар темного леса

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 27.02.2020

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Марьяна Спивак, Светлана Устинова, Алексей Розин, Олег Чугунов, Игорь Хрипунов, Глаша Голубева, Артем Жигулин, Марта Тимофеева, Даниил Филиппов

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 97 мин

В центре сюжета — молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают — все в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня — древний славянский демон, известный в народе как Яга.