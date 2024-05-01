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Всемирный потоп

Всемирный потоп

Премьера:
01.05.2024
 
Режиссер:
Махалия Бело
  
Актеры:
Джоди Комер, Бенедикт Камбербатч, Кэтрин Уотерстон, Марк Стронг, Нина Сосанья, Джина МакКи, Джоэл Фрай, Ансу Кабия, Александрия Райли, Рут Кларсон, Романик Алувалия, Джо Уитли
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.60
 
 

Дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.

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