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Все включено 2

Когда приятель похож на тебя как две капли воды, тут уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не срубить легкие деньги в доллар-эквиваленте. И разве может помешать то, что ради этого надо лететь в Стамбул накануне собственной свадьбы?! Чтобы доказать будущему тестю-олигарху, что он способен позаботиться о его дочери, Андрей скрывает от невесты истинную цель своего путешествия и улетает в Турцию. Только планам парня не суждено сбыться, когда он встречает в Стамбуле старинных врагов и безумных друзей. И те, и другие превратят турецкий вояж Андрея в сумасшедший калейдоскоп приключений с риском для жизни.

Андрей — владелец дорогой и востребованной ветеринарной клиники для домашних животных с Рублевки — наконец-то находит свою любовь, обретает душевный покой и с оптимизмом смотрит в будущее. Окончательным штрихом к предстоящей свадьбе должны стать эксклюзивные обручальные кольца, заказанные… в Стамбуле. Однако еще в аэропорту ситуация стремительно выходит из-под контроля. Андрею вновь предстоит встретить бывшего компаньона Бориса, чудом сбежавшую из психбольницы Эвелину, а также завести новые, не менее опасные знакомства…

Год выпуска: 2013

Актёры: Эдуард Радзюкевич, Михаил Беспалов, Анна Ардова, Нонна Гришаева, Роман Мадянов, Марина Александрова, Федор Добронравов, Сергей Бурунов, Андрей Кайков, Григорий Сиятвинда

Жанр: комедия

Режиссёр(ы): Эдуард Радзюкевич

Продюсер(ы): Михаил Спектор

Возрастные ограничения: 16+

Длительность: 90 мин.

Премьера в России: 03.10.2013

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