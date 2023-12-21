Воздух
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Алексей Герман-мл.
Актеры:
Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Кристина Исайкина-Бергер, Полина Дудкина, Петр Логачев, Ксения Попова-Пендерецкая, Филипп Дьячков, Дарья Шевелько, Андрей Кондратьев
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
151 минута
Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.
Сегодня
Завтра
20 января, суббота
21 января, воскресенье
22 января, понедельник
23 января, вторник
24 января, среда
Сегодня
Завтра
20 января, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
19:25
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:45
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
19:10
|Люксор Тула
|
10:30
12:40
15:40
18:40
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
17:20
19:30
20:25
22:35
|Синема Стар
|
15:00
20:20
21 января, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
19:25
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:45
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
19:10
|Люксор Тула
|
10:30
12:40
15:40
18:40
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
17:20
19:30
20:25
22:35
|Синема Стар
|
12:40
18:00
22 января, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
17:20
19:30
20:25
22:35
|Синема Стар
|
12:40
18:00
23 января, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
19:25
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:45
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
17:20
19:30
20:25
22:35
|Синема Стар
|
12:40
18:00
24 января, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
19:25
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:45
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
17:20
19:30
20:25
22:35
|Синема Стар
|
12:40
18:00
19 августа - 21 января 2023
27 декабря - 21 января 2023
18 - 25 января
18 - 24 января
18 - 24 января
28 декабря - 19 января 2023