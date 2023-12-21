Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Алексей Герман-мл.

Актеры: Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Кристина Исайкина-Бергер, Полина Дудкина, Петр Логачев, Ксения Попова-Пендерецкая, Филипп Дьячков, Дарья Шевелько, Андрей Кондратьев

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 151 минута

Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.