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Воздух

Воздух

Премьера:
18.01.2024
 
Режиссер:
Алексей Герман-мл.
  
Актеры:
Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Кристина Исайкина-Бергер, Полина Дудкина, Петр Логачев, Ксения Попова-Пендерецкая, Филипп Дьячков, Дарья Шевелько, Андрей Кондратьев
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
151 минута
  

Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
11:30
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:40
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Синема Стар
15:40
Люксор Тула
16:05
Алмаз Синема
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:50
Алмаз Синема
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
11:30
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
11:45
Кинотеатр 3D (Венев)
12:40
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Синема Стар
15:40
Люксор Тула
16:05
Алмаз Синема
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:50
Алмаз Синема
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
11:45
Кинотеатр (Суворов)
11:45
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:40
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:40
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
11:45
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Люксор Тула
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Объектив
19 августа - 21 января 2023
Люксор Тула
Тайна едкого дыма
27 декабря - 21 января 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 - 25 января
Синема Стар
Задира
18 - 24 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 - 24 января
Кинотеатр (Суворов)
Великолепная пятерка
28 декабря - 19 января 2023
Иллизиум (Новомосковск)
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