Виктория и Абдул

Страна: Великобритания, США, 2017

Премьера: в РФ 14.12.2017

Режиссер: Стивен Фрирз

Актеры: Джуди Денч, Майкл Гэмбон, Оливия Уильямс, Эдди Иззард, Саймон Кэллоу, Тим Пиготт-Смит, Адиль Ахтар, Али Фазал, Фенелла Вулгар, Джулиан Уэдэм

Жанр: исторический, драма

Продолжительноcть: 112 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,03

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире. Основано на реальных событиях.