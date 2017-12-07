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Виктория и Абдул

Виктория и Абдул

Страна:
Великобритания, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Стивен Фрирз
  
Актеры:
Джуди Денч, Майкл Гэмбон, Оливия Уильямс, Эдди Иззард, Саймон Кэллоу, Тим Пиготт-Смит, Адиль Ахтар, Али Фазал, Фенелла Вулгар, Джулиан Уэдэм
  
Жанр:
исторический, драма
  
Продолжительноcть:
112 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,03
          
 

 

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире. Основано на реальных событиях.

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