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Видок: охотник на призраков

Видок: охотник на призраков

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Жан-Франсуа Рише
  
Актеры:
Ольга Куриленко, Венсан Кассель, Фрейя Мавор, Аугуст Диль, Дени Меноше, Фабрис Лукини, Дени Лаван, Уилльям Скьортино
  
Жанр:
приключения, исторический
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,95
          
 

Правдивая история французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока, который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял профессию за профессией, пока не нашёл себя на полицейской службе. Он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет. Выйдя в отставку, Видок стал частным детективом.

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