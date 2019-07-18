Видок: охотник на призраков

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

Актеры: Ольга Куриленко, Венсан Кассель, Фрейя Мавор, Аугуст Диль, Дени Меноше, Фабрис Лукини, Дени Лаван, Уилльям Скьортино

Жанр: приключения, исторический

Продолжительноcть: 110 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,95

Правдивая история французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока, который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял профессию за профессией, пока не нашёл себя на полицейской службе. Он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет. Выйдя в отставку, Видок стал частным детективом.