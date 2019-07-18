Видок: охотник на призраков
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Жан-Франсуа Рише
Актеры:
Ольга Куриленко, Венсан Кассель, Фрейя Мавор, Аугуст Диль, Дени Меноше, Фабрис Лукини, Дени Лаван, Уилльям Скьортино
Жанр:
приключения, исторический
Продолжительноcть:
110 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,95
Правдивая история французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока, который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял профессию за профессией, пока не нашёл себя на полицейской службе. Он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет. Выйдя в отставку, Видок стал частным детективом.
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