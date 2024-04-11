Весна, лето, осень, зима... и снова весна

Страна: Южная Корея, Германия

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Ким Ки Дук

Актеры: О Ен Су, Ким Ки Дук, Ким Ен Мин, Со Чжэ Ген, Ха Е Чжин, Ким Чжон Хо, Ким Чжон Ен, Чи Дэ Хан, Чхве Мин, Пак Чи А

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 103 минуты

Рейтинг: 7.50

Уединенный буддийский монастырь, окруженный озером, лесом и горами где-то в корейской глуши. Старый монах терпеливо учит своего юного послушника жить в мудрости и сострадании. Годы идут, весна сменяется летом, мальчик становится юношей и поддается искушению страсти. На долгие годы он покидает монастырь, но оказывается не готов к жизни вне его стен и возвращается к наставнику в поисках искупления…