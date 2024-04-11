Весна, лето, осень, зима... и снова весна
Страна:
Южная Корея, Германия
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Ким Ки Дук
Актеры:
О Ен Су, Ким Ки Дук, Ким Ен Мин, Со Чжэ Ген, Ха Е Чжин, Ким Чжон Хо, Ким Чжон Ен, Чи Дэ Хан, Чхве Мин, Пак Чи А
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
103 минуты
Рейтинг:
7.50
Уединенный буддийский монастырь, окруженный озером, лесом и горами где-то в корейской глуши. Старый монах терпеливо учит своего юного послушника жить в мудрости и сострадании. Годы идут, весна сменяется летом, мальчик становится юношей и поддается искушению страсти. На долгие годы он покидает монастырь, но оказывается не готов к жизни вне его стен и возвращается к наставнику в поисках искупления…
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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