Уличные танцы. Мировой уровень
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Макс Джива, Дания Паскуини
Актеры:
Ханна Джон-Кеймен, Эмили Кэри, Лусиан Мсамати, Келвин Кларк, Карам Сингх, Чарлз Камроуз, Роксана Хэквуд, Алек Хопкинс, Грейс Эванс
Жанр:
Мелодрама, Спортивный
Продолжительноcть:
102 минуты
Сводные братья Бенджи и Тиджей не похожи друг на друга во всем. Тиджей — отличник, у которого все в жизни идет по плану, а Бенджи — бунтарь, постоянно попадающий в неприятности. Единственное, что у них есть общего, — это их страсть к брейк-дансу. Когда в результате очередной ссоры братья выясняют отношения на танцполе, их замечает тренер. Оба они оказываются в отборочной группе для участия в мировом конкурсе по брейк-дансу. Оба получают шанс реализовать свои мечты о выступлении на мировом уровне. Но смогут ли они преодолеть свои обиды и стать командой в соревнованиях и в жизни?
Сегодня
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 октября, вторник
|
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, среда
|
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
14 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
15 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
17 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
18 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
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