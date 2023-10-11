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Уличные танцы. Мировой уровень

Уличные танцы. Мировой уровень

Премьера:
12.10.2023
 
Режиссер:
Макс Джива, Дания Паскуини
  
Актеры:
Ханна Джон-Кеймен, Эмили Кэри, Лусиан Мсамати, Келвин Кларк, Карам Сингх, Чарлз Камроуз, Роксана Хэквуд, Алек Хопкинс, Грейс Эванс
  
Жанр:
Мелодрама, Спортивный
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  

Сводные братья Бенджи и Тиджей не похожи друг на друга во всем. Тиджей — отличник, у которого все в жизни идет по плану, а Бенджи — бунтарь, постоянно попадающий в неприятности. Единственное, что у них есть общего, — это их страсть к брейк-дансу. Когда в результате очередной ссоры братья выясняют отношения на танцполе, их замечает тренер. Оба они оказываются в отборочной группе для участия в мировом конкурсе по брейк-дансу. Оба получают шанс реализовать свои мечты о выступлении на мировом уровне. Но смогут ли они преодолеть свои обиды и стать командой в соревнованиях и в жизни?

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