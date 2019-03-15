Трезвый водитель

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 21.03.2019

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Актеры: Виктор Хориняк, Андрей Бурковский, Ирина Мартыненко, Янина Студилина

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 95 мин

Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть всё: ночные клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, машины на любой вкус, и — водители. Трезвые и не очень. Молодой провинциал Артём приезжает к другу в Москву, берется помочь ему в нелегком ночном труде «трез­вого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена… пока всё не заходит слишком далеко.