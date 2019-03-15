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Трезвый водитель

Трезвый водитель

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.03.2019
 
Режиссер:
Резо Гигинеишвили
  
Актеры:
Виктор Хориняк, Андрей Бурковский, Ирина Мартыненко, Янина Студилина
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть всё: ночные клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, машины на любой вкус, и — водители. Трезвые и не очень. Молодой провинциал Артём приезжает к другу в Москву, берется помочь ему в нелегком ночном труде «трез­вого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена… пока всё не заходит слишком далеко.

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Сегодня
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13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Алмаз Синема
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Алмаз Синема
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20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
21:25 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
22:05 Киносити
22:40 Синема Стар
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23:30 Октябрь
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
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13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
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15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Алмаз Синема
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20:00 Октябрь
20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
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22:40 Синема Стар
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23:30 Октябрь
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23 марта, суббота
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14:05 Киносити
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15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Алмаз Синема
18:05 Киносити
20:00 Октябрь
20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
21:25 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
22:05 Киносити
22:40 Синема Стар
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Октябрь
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Алмаз Синема
18:05 Киносити
20:00 Октябрь
20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
21:25 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
22:05 Киносити
22:40 Синема Стар
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Октябрь
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
01:45 Киносити
25 марта, понедельник
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13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
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15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Алмаз Синема
18:05 Киносити
20:00 Октябрь
20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
21:25 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
22:05 Киносити
22:40 Синема Стар
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Октябрь
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
26 марта, вторник
10:20 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 Киносити
20:00 Октябрь
20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
21:25 Октябрь
22:05 Киносити
22:40 Синема Стар
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Октябрь
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
27 марта, среда
10:20 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 Киносити
19:40 Октябрь
20:05 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
21:10 Октябрь
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