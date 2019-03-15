Трезвый водитель
Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть всё: ночные клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, машины на любой вкус, и — водители. Трезвые и не очень. Молодой провинциал Артём приезжает к другу в Москву, берется помочь ему в нелегком ночном труде «трезвого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена… пока всё не заходит слишком далеко.
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:25
|Октябрь
|21:30
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:25
|Октябрь
|21:30
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:25
|Октябрь
|21:30
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|01:45
|Киносити
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:25
|Октябрь
|21:30
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|01:45
|Киносити
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:25
|Октябрь
|21:30
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:25
|Октябрь
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|10:20
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Киносити
|19:40
|Октябрь
|20:05
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|21:10
|Октябрь
|22:05
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:15
|Октябрь
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|00:05
|Киносити
|Алмаз Синема
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14:35
17:55
21:30
|Киносити
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10:20
14:05
16:05
18:05
20:05
22:05
|Октябрь
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20:00
21:25
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:00
15:10
17:50
20:30
22:45
00:00
|Синема Стар
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20:30
22:40
|Алмаз Синема
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14:35
17:55
21:30
|Киносити
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10:20
14:05
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
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20:00
21:25
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:00
15:10
17:50
20:30
22:45
00:00
|Синема Стар
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20:30
22:40
|Алмаз Синема
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14:35
17:55
21:30
|Киносити
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10:20
14:05
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
01:45
|Октябрь
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20:00
21:25
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:00
15:10
17:50
20:30
22:45
00:00
|Синема Стар
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20:30
22:40
|Алмаз Синема
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14:35
17:55
21:30
|Киносити
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10:20
14:05
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
01:45
|Октябрь
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20:00
21:25
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:00
15:10
17:50
20:30
22:45
00:00
|Синема Стар
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20:30
22:40
|Алмаз Синема
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14:35
17:55
21:30
|Киносити
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10:20
14:05
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
|Октябрь
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20:00
21:25
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:00
15:10
17:50
20:30
22:45
00:00
|Синема Стар
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20:30
22:40
|Киносити
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10:20
14:05
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
|Октябрь
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20:00
21:25
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:00
15:10
17:50
20:30
22:45
00:00
|Синема Стар
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20:30
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19:40
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23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:50
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|Синема Стар
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|Киносити
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