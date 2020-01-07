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Сквозь снег

Сквозь снег

Страна:
Южная Корея, Чехия, 2013
 
Премьера:
в РФ 16.01.2020
 
Режиссер:
Пон Джун-хо
  
Актеры:
Крис Эванс, Тильда Суинтон, Сон Кан-хо, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Ко А-сон, Эд Харрис, Джон Хёрт
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
126 мин
  
Бюджет:
$39 200 000,00
  
Сбор в мире:
$86 758 912,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,8
          
 

Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед, и жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, в последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.

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