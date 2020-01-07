Сквозь снег
Страна:
Южная Корея, Чехия, 2013
Премьера:
в РФ 16.01.2020
Режиссер:
Пон Джун-хо
Актеры:
Крис Эванс, Тильда Суинтон, Сон Кан-хо, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Ко А-сон, Эд Харрис, Джон Хёрт
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
126 мин
Бюджет:
$39 200 000,00
Сбор в мире:
$86 758 912,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,8
Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед, и жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, в последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.
Сегодня
|21:20
|Алмаз Синема
Завтра
|21:20
|Алмаз Синема
18 января, суббота
|21:20
|Алмаз Синема
19 января, воскресенье
|21:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:20
18 января, суббота
|Алмаз Синема
|
21:20
19 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:20
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽