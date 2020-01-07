Сквозь снег

Страна: Южная Корея, Чехия, 2013

Премьера: в РФ 16.01.2020

Режиссер: Пон Джун-хо

Актеры: Крис Эванс, Тильда Суинтон, Сон Кан-хо, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Ко А-сон, Эд Харрис, Джон Хёрт

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 126 мин

Бюджет: $39 200 000,00

Сбор в мире: $86 758 912,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,8

Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед, и жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, в последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.