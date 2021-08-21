Щенячий патруль в кино

Страна: США, Канада, 2021

Премьера: в РФ 26.08.2021

Режиссер: Кэллан Брункер

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный

Продолжительноcть: 88 мин

Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.