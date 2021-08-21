афиша
афиша
Регистрация
Щенячий патруль в кино

Щенячий патруль в кино

Страна:
США, Канада, 2021
 
Премьера:
в РФ 26.08.2021
 
Режиссер:
Кэллан Брункер
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Купить билет
Сегодня
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
Завтра
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
28 августа, суббота
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
29 августа, воскресенье
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
30 августа, понедельник
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
31 августа, вторник
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
1 сентября, среда
10:15 Синема Стар
12:15 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Phantom Lord
Купить билет
24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.