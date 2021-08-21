Щенячий патруль в кино
Страна:
США, Канада, 2021
Премьера:
в РФ 26.08.2021
Режиссер:
Кэллан Брункер
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, семейный
Продолжительноcть:
88 мин
Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.
Сегодня
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Завтра
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28 августа, суббота
|10:15
|Синема Стар
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29 августа, воскресенье
|10:15
|Синема Стар
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|Синема Стар
30 августа, понедельник
|10:15
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|Синема Стар
31 августа, вторник
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|Синема Стар
1 сентября, среда
|10:15
|Синема Стар
|12:15
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
10:15
12:15
Завтра
|Синема Стар
|
10:15
12:15
28 августа, суббота
|Синема Стар
|
10:15
12:15
29 августа, воскресенье
|Синема Стар
|
10:15
12:15
30 августа, понедельник
|Синема Стар
|
10:15
12:15
31 августа, вторник
|Синема Стар
|
10:15
12:15
1 сентября, среда
|Синема Стар
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10:15
12:15
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽