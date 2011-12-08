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Резня

Резня

Страна:
Франция, Германия, Польша
 
Премьера:
08.12.2011
 
Режиссер:
Роман Полански
  
Актеры:
Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джоди Фостер, Джон Си Райлли, Элиот Бергер, Элвис Поланский, Жозеф Резвен, Натан Риппи, Таня Лопер, Джули Адамс
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
79 минут
  
Рейтинг:
7.30
 
 

Две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа. К финалу страсти накаляются до предела, и кто знает, чем закончится эта встреча.

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