Страна: Франция, Германия, Польша

Премьера: 08.12.2011

Режиссер: Роман Полански

Актеры: Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джоди Фостер, Джон Си Райлли, Элиот Бергер, Элвис Поланский, Жозеф Резвен, Натан Риппи, Таня Лопер, Джули Адамс

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 79 минут

Рейтинг: 7.30

Две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа. К финалу страсти накаляются до предела, и кто знает, чем закончится эта встреча.