Резня
Страна:
Франция, Германия, Польша
Премьера:
08.12.2011
Режиссер:
Роман Полански
Актеры:
Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джоди Фостер, Джон Си Райлли, Элиот Бергер, Элвис Поланский, Жозеф Резвен, Натан Риппи, Таня Лопер, Джули Адамс
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
79 минут
Рейтинг:
7.30
Две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа. К финалу страсти накаляются до предела, и кто знает, чем закончится эта встреча.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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