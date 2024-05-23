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Пушистый вояж

Пушистый вояж

Премьера:
23.05.2024
 
Режиссер:
Кевин Донован, Готтфрид Рудт
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Во время переезда двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?

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