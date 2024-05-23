Пушистый вояж

Премьера: 23.05.2024

Режиссер: Кевин Донован, Готтфрид Рудт

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Во время переезда двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?